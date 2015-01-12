中国税收：对部分文化服务出口、养老服务免征营业税--财政部

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透北京1月12日 - 中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业。
刊登在财政部网站的通知称，对纳税人为境外单位或个人在境外提供两项服务免征营业税：文物、遗址等的修复保护服务；纳入国家级非物质文化遗产名录的传统医药诊疗保健服务。
此外，为加快发展养老服务业、更好地发挥税收政策鼓励民间资本投资养老服务业的引导作用，还对现行养老机构提供的养老服务免征营业税。
通知明确，养老机构是指依照《养老机构设立许可办法》设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构。而养老服务是指上述养老机构按照规定，为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。
通知还明确，对中国金融期货交易所代收的期货市场监管费，准许从其营业税计税营业额中扣除。（完）
欲浏览详情，请点选财政部网站： www.mof.gov.cn/index.htm (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。