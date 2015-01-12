版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 17:06 BJT

中国能源:继续提高成品油消费税,汽油消费税提高到1.52元/升

路透北京1月12日 - 在中国又迎来油价下调窗口之际，中国财政部周
一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费
税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成
品油消费税。
    
    财政部称，为促进环境治理和节能减排，将汽油、石脑油、溶剂油和
润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。将柴油、航空煤
油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继
续暂缓征收。
    
    中国前两次上调成品油消费税分别是去年12月13日，成品油价九连降
时宣布上调成品油消费税，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提
高0.28元，至1.4元/升；，以及11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑
油的消费税提高0.12元人民币/升 
    
        成品油消费税税目税率表
                          单位：元/升
     税目               税率
 成品油：                 
     1.汽油             1.52
     2.石脑油           1.52
     3.溶剂油           1.52
     4.润滑油           1.52
     5.柴油              1.2
     6.航空煤            1.2
 油             
     7.燃料油            1.2
 
    。    

 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐