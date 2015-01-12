中国能源:继续提高成品油消费税,汽油消费税提高到1.52元/升

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透北京1月12日 - 在中国又迎来油价下调窗口之际，中国财政部周 一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费 税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成 品油消费税。 财政部称，为促进环境治理和节能减排，将汽油、石脑油、溶剂油和 润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。将柴油、航空煤 油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继 续暂缓征收。 中国前两次上调成品油消费税分别是去年12月13日，成品油价九连降 时宣布上调成品油消费税，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提 高0.28元，至1.4元/升；，以及11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑 油的消费税提高0.12元人民币/升 成品油消费税税目税率表 单位：元/升 税目 税率 成品油： 1.汽油 1.52 2.石脑油 1.52 3.溶剂油 1.52 4.润滑油 1.52 5.柴油 1.2 6.航空煤 1.2 油 7.燃料油 1.2 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。