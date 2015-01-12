中国能源:继续提高成品油消费税,汽油消费税提高到1.52元/升

路透北京1月12日 - 在中国又迎来油价下调窗口之际，中国财政部周 一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费 税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成 品油消费税。 财政部称，为促进环境治理和节能减排，将汽油、石脑油、溶剂油和 润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。将柴油、航空煤 油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继 续暂缓征收。 中国前两次上调成品油消费税分别是去年12月13日，成品油价九连降 时宣布上调成品油消费税，将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提 高0.28元，至1.4元/升；，以及11月28日将汽油、石脑油、溶剂油和润滑 油的消费税提高0.12元人民币/升 成品油消费税税目税率表 单位：元/升 税目 税率 成品油： 1.汽油 1.52 2.石脑油 1.52 3.溶剂油 1.52 4.润滑油 1.52 5.柴油 1.2 6.航空煤 1.2 油 7.燃料油 1.2 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)