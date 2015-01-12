全球金融：国际级银行陆续退出亚洲债券市场--研究

“没有任何一家大型全球性银行在当前增聘雇员，他们对于所经营的固定收益、商品和外汇业务都进行了长时间的严格检视。”一位独立的固定收益信贷分析师说道。

苏格兰皇家银行也计划退出亚洲市场，成为最新一家宣布高调退出的业者。近些年来，瑞银一直在大步撤出亚洲固定收益市场，巴克莱资本国际则裁减了员工数量。

海外的中长期大户投资者也从亚洲本币债券市场撤出，在他们的投资组合中，持有的亚洲本地债券的比例不断下降。根据法国巴黎银行的数据，马来西亚和菲律宾债市遭遇到最大的撤资。

但并不是所有的全球性大银行都在逃离。在目前的亚洲市场（除了日本、澳洲和新西兰），汇丰拥有在该地区最大的固定收益业务，占据11%的市场份额。花旗紧随其后，市占率达到8.8%。德意志银行的占有率为7.4%。（完）