全球金融：国际级银行陆续退出亚洲债券市场--研究

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
“没有任何一家大型全球性银行在当前增聘雇员，他们对于所经营的固定收益、商品和外汇业务都进行了长时间的严格检视。”一位独立的固定收益信贷分析师说道。
苏格兰皇家银行也计划退出亚洲市场，成为最新一家宣布高调退出的业者。近些年来，瑞银一直在大步撤出亚洲固定收益市场，巴克莱资本国际则裁减了员工数量。
海外的中长期大户投资者也从亚洲本币债券市场撤出，在他们的投资组合中，持有的亚洲本地债券的比例不断下降。根据法国巴黎银行的数据，马来西亚和菲律宾债市遭遇到最大的撤资。
但并不是所有的全球性大银行都在逃离。在目前的亚洲市场（除了日本、澳洲和新西兰），汇丰拥有在该地区最大的固定收益业务，占据11%的市场份额。花旗紧随其后，市占率达到8.8%。德意志银行的占有率为7.4%。（完）
(编译 张明钧/高琦; 审校 王丽鑫/艾茂林)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。