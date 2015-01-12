中国资管：上周银行理财产品发行827款，短期固收产品预期收益率下降

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透北京1月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（1月3日-9日）78家银行共发行了827款理财产品，发行银行数较上期增加24家，产品发行量增加267款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共203款，市场占比为24.55%；非保本型理财产品共624款，市场占比为75.45%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化
债券和货币市场类 352 42.56% +101
其中：人民币 334
外币 18
组合投资类 435 52.60% +147
融资类 1 0.12% 0
结构性产品 39 4.72% +19
注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。
上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 17 3.98% 下降14个基点
1个月至3个月（含） 425 5.30% 下降2个基点
3个月至6个月（含） 217 5.38% 下降5个基点
6个月至1年（含） 88 5.51% 上升1个基点
1年以上 20 5.64% 上升4个基点
上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为8年；预期年化收益率最低3.20%，最高为6.70%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率下降10个基点。
上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：
期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率
） 1个月以下 17 3.07% 3.98% 1个月至3个月 425 53.93% 5.30% 3个月至6个月 217 29.37% 5.38% 6个月至1年 88 13.05% 5.51% 1年以上 20 0.58% 5.64%
上周共发行22款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期增加3款。
**289款产品实现预期最高收益率**
普益财富监测数据显示，上周有1,535款产品到期，公布了到期收益率的293款产品中，289款实现预期最高收益率，4款结构性产品未实现预期最高收益率。
上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品660款，债券和货币市场工具类产品813款，结构性产品57款，融资类产品5款。
上周到期收益率为6.00%及以上的产品共33款，与上期相比增加20款。25款产品来自城市商业银行，6款来自股份制商业银行，2款来自国有银行。
到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“富融平衡”1401人民币系列理财计划（PH1401），该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.20%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 张喜良)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。