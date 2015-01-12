中国资管：上周银行理财产品发行827款，短期固收产品预期收益率下降

路透北京1月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（1月3日-9日）78家银行共发行了827款理财产品，发行银行数较上期增加24家，产品发行量增加267款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共203款，市场占比为24.55%；非保本型理财产品共624款，市场占比为75.45%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化

债券和货币市场类 352 42.56% +101

其中：人民币 334

外币 18

组合投资类 435 52.60% +147

融资类 1 0.12% 0

结构性产品 39 4.72% +19

注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。

上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 17 3.98% 下降14个基点

1个月至3个月（含） 425 5.30% 下降2个基点

3个月至6个月（含） 217 5.38% 下降5个基点

6个月至1年（含） 88 5.51% 上升1个基点

1年以上 20 5.64% 上升4个基点

上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为8年；预期年化收益率最低3.20%，最高为6.70%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率下降10个基点。

上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：

期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率

） 1个月以下 17 3.07% 3.98% 1个月至3个月 425 53.93% 5.30% 3个月至6个月 217 29.37% 5.38% 6个月至1年 88 13.05% 5.51% 1年以上 20 0.58% 5.64%

上周共发行22款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期增加3款。

**289款产品实现预期最高收益率**

普益财富监测数据显示，上周有1,535款产品到期，公布了到期收益率的293款产品中，289款实现预期最高收益率，4款结构性产品未实现预期最高收益率。

上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品660款，债券和货币市场工具类产品813款，结构性产品57款，融资类产品5款。

上周到期收益率为6.00%及以上的产品共33款，与上期相比增加20款。25款产品来自城市商业银行，6款来自股份制商业银行，2款来自国有银行。