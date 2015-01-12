台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.47-0.50%

* 标售标的：182天期104-2期国库券

* 标售时间：周二(13日)

* 标售金额：暂定金额250亿台币

* 预测区间：0.47-0.50%

* 受访机构：六家

路透台北1月12日 - 台湾央行周二将代财政部标售182天期国库券。路透调查显示，目前正逢提存期初资金略显偏多，本期国库券决标贴现率料落在0.47-0.50%，较去年12月同天期国库券决标贴现率0.53%略走低。

路透周一访谈六家金融机构，其中包括两家本地金融机构及四家外商银行，其中五家预估得标利率较上月走低，但有一家外银则估持平上月，预估区间低位在0.45%，高位在0.53%。

外资银行资金调度人士指出，由于182天期国库券发行天期仅半年，理论上遇到台湾央行升息机会很低，因此较受市场青睐，加以近期银行间资金水位偏高、下月两年期存单因应农历春节暂停发行等因素，本次得标利率料较上周273天期国库券走低4-5个基点，得标利率约落在0.50%附近。

〞(财政部)不会每次都截标，那就太没诚意。〞一外资银行交易员说。

此外，当地大型银行交易员提及，上周标售273天国库券略高于预期，部分因为外银较为青睐相隔一周标售的182天期国库券，且上月182天期国库券标售时点正逢年底，但现在年底紧缩因子消除，料本次得标利率较上月走降。

不过，也有一家外资保管行交易员则预估本期182天期国库券得标利率可能持平于上月标售的0.53%附近，不会变动太大。

台湾央行上周三代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.55%，高于市场预期，且仅标出287亿台币。此得标利率仍较去年7月标售的同天期国库券决标贴现率0.423%走高12.7基点。

本期182天国库券将在周三(14日)发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

1月7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5* 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62