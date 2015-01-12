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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 17:07 BJT

台湾财政：去年赋税实征1兆9,578亿台币，年增6.7%--财政部

路透台北1月12日 - 台湾财政部周一公布，2014年初估赋税实征收入净额1兆(万亿)9,578亿台币，较上年同期增加1,237亿台币，年增率6.7%。

财政部表示，去年的赋税实征净额若与上年比较，以营利事业所得税增加501亿台币最多；其余方面，营业税增加196亿、证券交易税增加169亿、综合所得税增加161亿。

其中，中央政府赋税收入(不含中央统筹分配税款)实征净额1兆(万亿)3,296亿台币，年成长8.7%；地方政府方面，2014年地方政府赋税收入(含中央统筹分配税款)实征净额5,686亿台币，年增3.2%。

行政院去年8月底通过的2015年总预算案中，岁入共编列1兆(万亿)7,993亿台币，较上年度预算数1兆7,069亿增约5.4%；岁出共编列1兆9,597亿台币，较上年度预算数1兆9,162亿增约2.3%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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