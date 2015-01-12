欧元债市：低评级公债收益率下滑，受欧洲央行官员呼吁买债影响

西班牙 及意大利10年期公债收益率 下跌2-3个基点，分别报1.72%及1.87%。

评等较低欧元公债上周表现不佳，收益率升离纪录低点，因有关欧洲央行购债计划的讨论，令市场担心计划内容可能达不到投资人预期的无限量印钞。

消息人士向路透表示，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。

欧洲央行1月22日召开政策会议之前，目前正在讨论量化宽松的多种选项。但市场和诸多分析师认为，若力度达不到所承诺的无限制印钞，就无法重振欧元区经济。

市场焦点也转移到欧洲法院周三对欧洲央行先前购债计划(OTC)的合法性提出初步看法；德国宪法法庭对此购债计划表达强烈保留看法，但决定交由欧洲法院裁决。

如果欧洲法院对OTC持保留看法，可能会对量化宽松内容造成深远影响。

但法国兴业银行分析师表示，即使量化宽松计划打折扣，债券持有人仍将双面得利，一边是欧洲央行大举买债，但经济仍然疲软，濒临通缩边缘，未来仍有可能出台更多刺激措施。(完)

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