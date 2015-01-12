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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月12日

路透伦敦1月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           187,400               -75
    锡            12,110               -25
    铅           220,150              -625
    锌           670,875            -2,300
    铝         4,157,050            -9,775
    镍           414,732              -432
    铝合金        26,520              持平
    NASAAC        80,020              -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据         库存分布               品种    库存数据        库存分布
 铜      MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 白云)
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