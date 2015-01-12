欧洲经济：量化宽松可能会成为欧央行正常政策框架的一部分--芬兰官员

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透赫尔辛基1月12日 - 芬兰央行一位高阶官员周一表示，购债有可能成为欧元区货币政策框架的正常组成部分。
“鉴于通胀预期愈发偏离欧洲央行的货币政策目标，不能排除欧元体系也会诉诸于与其他央行采取的量化宽松相类似的手段，”芬兰央行货币政策和研究部门主管Tuomas Valimaki在一篇博客中称。
“量化宽松可能会成为欧元区正常货币政策框架的一部分吗？希望不会，但是也没有理由完全排除这种可能性。”
消息人士上周告诉路透，一旦欧洲央行决定采取行动因应欧元区物价下跌以及通缩风险加大的问题，购债即量化宽松是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。 (完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。