欧洲经济：量化宽松可能会成为欧央行正常政策框架的一部分--芬兰官员

路透赫尔辛基1月12日 - 芬兰央行一位高阶官员周一表示，购债有可能成为欧元区货币政策框架的正常组成部分。

“鉴于通胀预期愈发偏离欧洲央行的货币政策目标，不能排除欧元体系也会诉诸于与其他央行采取的量化宽松相类似的手段，”芬兰央行货币政策和研究部门主管Tuomas Valimaki在一篇博客中称。

“量化宽松可能会成为欧元区正常货币政策框架的一部分吗？希望不会，但是也没有理由完全排除这种可能性。”

消息人士上周告诉路透，一旦欧洲央行决定采取行动因应欧元区物价下跌以及通缩风险加大的问题，购债即量化宽松是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。 (完)