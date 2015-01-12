台湾新债：骏懋银行30年美元零息债以4.35%定价，发行3.15亿--消息

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 两位消息人士周一指出，英国骏懋银行(莱斯银行) 的30年期美元零息债以4.35%定价，将发行3.15亿美元。
消息人士指出，该券附有五年内不赎回的选择权，此后每年发行人均可视情况赎回。该券预估在1月23日发行。
路透暂时未能联络到该银行评论。
该银行在2014年10月已在台湾两度发债，共发行5.5亿美元。(完)
台湾主要外币债券发行一览请点选
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。