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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 17:14 BJT

台湾新债：骏懋银行30年美元零息债以4.35%定价，发行3.15亿--消息

路透台北1月12日 - 两位消息人士周一指出，英国骏懋银行(莱斯银行) 的30年期美元零息债以4.35%定价，将发行3.15亿美元。

消息人士指出，该券附有五年内不赎回的选择权，此后每年发行人均可视情况赎回。该券预估在1月23日发行。

路透暂时未能联络到该银行评论。

该银行在2014年10月已在台湾两度发债，共发行5.5亿美元。(完)

台湾主要外币债券发行一览请点选

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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