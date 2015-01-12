中国企业：绿地集团签约进口韩国济州水产品等，大消费战略全面推进

路透上海1月12日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周一与韩国济州特别自治道签约，济州的水产品等将通过绿地的流通网络分阶段出口到中国。这是继中韩自贸协定实质性谈判结束以来，首个由韩国当地政府亲自牵线搭桥、集中组织韩国产品出口中国的大单。

同时，以房地产业起家的绿地集团的大消费战略未来将全面推进，绿地将通过开设商品直销旗舰店，打造电商平台，并把进口食品和日用品等与中产阶级生活密切相关的商品为切入点，不断扩大商品种类，同时整合跨境物流，构建高效的供应链系统，搭建一个强大的流通网络。

此次济州道与绿地集团共同合作，将分阶段扩大济州产品的出口，出口量从今年的1,500万元人民币起步，在三五年内扩大到2.5亿元左右，产品包括水产品、一次加工食品逐步扩大至化妆品、健康功能食品、新鲜农产品等。

去年11月，中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠共同宣布中韩自贸区实质性谈判结束。有分析认为，如果中韩自贸协定最终生效，将拉动中国经济增长1-2个百分点，对韩国经济的贡献则有望达到2%-3%。

此次绿地与济州道的签约，使绿地集团筹建中的商品流通网络框架公开亮相。绿地的流通网络包括绿地集团线下精品超市、线上网店及绿地运营的酒店，其中，进口商品直销店及精品旗舰展销店计划从2015年的10家起步，逐步发展为2018年的50家以上。

绿地集团去年决定以开展进口商品直销为切入点，大举发展“大消费”业务。去年已建立首个商品货源渠道，与上海外高桥集团开展战略合作，利用自贸区政策红利建立商品渠道；绿地旗下首家实体精品超市去年底在上海开业。

绿地集团计划发挥自身商业地产网点多、布局广、自有物业丰富的优势，在消费能级较高的区域中心城市率先开设商品直销旗舰店，快速铺设线下渠道。同时，积极打造电商平台，实现线上线下互补。

在货源组织部分，绿地集团将建立海外商品采购中心，减少中间流通环节，实现原产地直接采购，从而建立起低成本、高品质的商品供货渠道；同时尝试性收购一些海外企业，控制部分海外优质商品资源。绿地今年已计划寻求在澳大利亚等地投资乳业、食品及红酒等行业。