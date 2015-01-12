马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透伦敦1月12日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：卖盘在支撑线止歇后，市场至少开始小幅向上修正。由于已经攻下1.1845，预料向上修正走势将延伸至1.1886及1.1960/78，这些为潜在的短线目标位。若跌破1.1762，将会确认已经回到基本的空头趋势。
美元/日圆：在多次无法攻克78.6%阻力位120.51之后，目前正处于下跌走势。为了保留创造第四波三角形的可能性，预料不会跌落距离78.6%费波那奇支撑位116.68太远。不过实现上述走势的风险已然升高，因已经退出10月的多头通道。因此若持续维持在116.68下方，将开启下探114.54甚至更低档之路。
澳元/美元：由于已经成功退出11月下跌通道及过去一个月的楔形，如今确认多头背离的修正警告讯号正逐渐取得显着动能。目前应该可以预期持续上涨至55日均线区间，不过在上攻期间可能会遭遇短线挫折。从更为广泛的角度来看，澳元实际上有重回0.8660的空间。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1818 1.1839 -0.18 -2.31 1.2097
美元/日圆 118.74 118.50 +0.20 -0.79 119.68
欧元/日圆 140.34 140.33 +0.01 -3.06 144.77
美元/瑞郎 1.0160 1.0140 +0.20 +2.20 0.9941
英镑/美元 1.5109 1.5158 -0.32 -2.98 1.5573
美元/加元 1.1871 1.1866 +0.04 +2.18 1.1618
澳元/美元 0.8178 0.8200 -0.27 +0.12 0.8168
新西兰元/美元 0.7791 0.7835 -0.56 -0.08 0.7797
欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026
欧元/英镑 0.7820 0.7811 +0.12 +0.84 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5423 9.5333 +0.09 +0.78 9.4688
美元/挪威克朗 7.7200 7.6587 +0.80 +3.32 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 张若琪)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。