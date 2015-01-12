路透伦敦1月12日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：卖盘在支撑线止歇后，市场至少开始小幅向上修正。由于已经攻下1.1845，预料向上修正走势将延伸至1.1886及1.1960/78，这些为潜在的短线目标位。若跌破1.1762，将会确认已经回到基本的空头趋势。

美元/日圆：在多次无法攻克78.6%阻力位120.51之后，目前正处于下跌走势。为了保留创造第四波三角形的可能性，预料不会跌落距离78.6%费波那奇支撑位116.68太远。不过实现上述走势的风险已然升高，因已经退出10月的多头通道。因此若持续维持在116.68下方，将开启下探114.54甚至更低档之路。

澳元/美元：由于已经成功退出11月下跌通道及过去一个月的楔形，如今确认多头背离的修正警告讯号正逐渐取得显着动能。目前应该可以预期持续上涨至55日均线区间，不过在上攻期间可能会遭遇短线挫折。从更为广泛的角度来看，澳元实际上有重回0.8660的空间。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1818 1.1839 -0.18 -2.31 1.2097

美元/日圆 118.74 118.50 +0.20 -0.79 119.68

欧元/日圆 140.34 140.33 +0.01 -3.06 144.77

美元/瑞郎 1.0160 1.0140 +0.20 +2.20 0.9941

英镑/美元 1.5109 1.5158 -0.32 -2.98 1.5573

美元/加元 1.1871 1.1866 +0.04 +2.18 1.1618

澳元/美元 0.8178 0.8200 -0.27 +0.12 0.8168

新西兰元/美元 0.7791 0.7835 -0.56 -0.08 0.7797

欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7820 0.7811 +0.12 +0.84 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5423 9.5333 +0.09 +0.78 9.4688

美元/挪威克朗 7.7200 7.6587 +0.80 +3.32 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价