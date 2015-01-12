离岸人民币：汇添富与元大宝来签订备忘录，探索指数类和ETF产品合作

路透香港1月12日 - 中国汇添富基金管理公司的香港分支与台湾最大的ETF（交易所买卖基金）发行商元大宝来投信周一签署合作备忘录，将探索人民币相关的指数类与ETF产品合作。

汇添富资产管理（香港）公司董事总经理杨健接受路透访问时称，台湾对中国的投资热度仅次于香港，且台湾的海外投资意愿很高，因此希望与元大宝来投信能够尽快开始具体的合作。

“产品开发方面还没有明确的方向，不过，期待今年内有产品推出。”他说。

汇添富香港主要利用人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度从事海外人民币产品的开发，累计额度为31亿元。目前在香港发行的三只A股ETF分别是添富共享沪深300 、添富共享中证主要消费指数 及添富共享中证医药卫生指数 。

中国与台湾尚未建立RQFII投资机制，但杨健认为，汇添富与元大宝来投信的合作是着眼于长远伙伴关系的发展。

“双方的合作将基于汇添富香港及其母公司在中国内地市场和产品的知识和专业能力，加上元大宝来投信在指数类和ETF产品方面的经验和市场营销的优势。”他说。

2014年4月，汇添富已经通过台湾离岸银行平台发售人民币债券基金，成为进军台湾市场的首批中资基金公司。

截至去年11月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,006亿元，大约是香港人民币存款 9,436亿元的三成。

汇添富香港锐意发展RQFII A股ETF产品。杨健表示，除台湾之外，该公司也考虑进军全球最大的ETF市场--美国，并正与很多潜在的合作方进行交流。

“沪港通、深港通对中国资本市场开放有着重要启示，A股有可能加入MSCI主要指数，这些都对美国市场、中国市场有深远发展影响。”他说。（完）