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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 17:38 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    141.33亿元人民币（已用0.0%）      96.3亿元人民币（已用8.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   155,740,689      805,244,955        960,985,644
   2    中信证券                   120,665,309      694,647,855        815,313,163
   3    建设银行                    20,237,766      213,057,179        233,294,945
   4    海螺水泥                   181,889,395       34,941,339        216,830,734
   5    招商银行                    62,556,817      121,653,955        184,210,772
   6    上汽集团                    34,578,116      149,176,051        183,754,167
   7    大秦铁路                    64,272,589       94,436,311        158,708,900
   8    贵州茅台                    47,382,008      107,825,109        155,207,117
   9    中国人寿                    43,464,917      109,831,722        153,296,639
  10    农业银行                    32,606,471      110,638,023        143,244,494
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    吉利汽车                      155,679,400       5,711,100      161,390,500
   2    海通证券                       32,345,752      39,095,168       71,440,920
   3    中海油田服务                   55,516,160       6,149,440       61,665,600
   4    兖州煤业股份                   54,797,160       3,776,980       58,574,140
   5    中国南车                       26,571,240      30,163,300       56,734,540
   6    中信证券                       33,397,100      17,047,325       50,444,425
   7    中国北车                       27,077,090      23,205,495       50,282,585
   8    汇丰控股                       49,316,980         141,960       49,458,940
   9    腾讯控股                       36,981,010       6,239,500       43,220,510
  10    中国平安                       41,657,550       1,514,625       43,172,175
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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