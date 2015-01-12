表格：沪港通市场数据摘要--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 141.33亿元人民币（已用0.0%） 96.3亿元人民币（已用8.0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 155,740,689 805,244,955 960,985,644 2 中信证券 120,665,309 694,647,855 815,313,163 3 建设银行 20,237,766 213,057,179 233,294,945 4 海螺水泥 181,889,395 34,941,339 216,830,734 5 招商银行 62,556,817 121,653,955 184,210,772 6 上汽集团 34,578,116 149,176,051 183,754,167 7 大秦铁路 64,272,589 94,436,311 158,708,900 8 贵州茅台 47,382,008 107,825,109 155,207,117 9 中国人寿 43,464,917 109,831,722 153,296,639 10 农业银行 32,606,471 110,638,023 143,244,494 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 吉利汽车 155,679,400 5,711,100 161,390,500 2 海通证券 32,345,752 39,095,168 71,440,920 3 中海油田服务 55,516,160 6,149,440 61,665,600 4 兖州煤业股份 54,797,160 3,776,980 58,574,140 5 中国南车 26,571,240 30,163,300 56,734,540 6 中信证券 33,397,100 17,047,325 50,444,425 7 中国北车 27,077,090 23,205,495 50,282,585 8 汇丰控股 49,316,980 141,960 49,458,940 9 腾讯控股 36,981,010 6,239,500 43,220,510 10 中国平安 41,657,550 1,514,625 43,172,175 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150112)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。