国际油市：油价跌破50美元，OPEC成员国在亚洲市场大打价格战

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
上周来自路透和交易消息人士的数据显示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将其12月的穆尔班原油官方售价(OSP)，连续第九个月定为较沙特类似级别的阿拉伯特轻质油贴水水平。
沙特之前上调了对亚洲客户的售价，不过在这之前的几个月，都大幅下调了价格。
一位熟悉供应国策略的消息人士表示，ADNOC曾感觉需要下调价格以确保其原油对亚洲炼厂仍有吸引力。
高盛将2015年布兰特和西德克萨斯中质油期货的均价预估分别下调至50.40美元和47.15美元。
高盛将布兰特原油三个月的价格预估从每桶80美元下调至42美元，将美国原油的三个月价格预估从70美元下调至41美元，并表示今年上半年大部分时间里油价需要保持在40美元左右，才能抑制页岩油投资。
高盛在分析报告中写道：“若要令所有资本抽手并抑制页岩领域的投资，直至市场恢复平衡，我们认为油价需要在更长时期内保持较低的水平。”(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 王兴亚/徐文焰)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。