国际油市：油价跌破50美元，OPEC成员国在亚洲市场大打价格战

上周来自路透和交易消息人士的数据显示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将其12月的穆尔班原油官方售价(OSP)，连续第九个月定为较沙特类似级别的阿拉伯特轻质油贴水水平。

沙特之前上调了对亚洲客户的售价，不过在这之前的几个月，都大幅下调了价格。

一位熟悉供应国策略的消息人士表示，ADNOC曾感觉需要下调价格以确保其原油对亚洲炼厂仍有吸引力。

高盛将2015年布兰特和西德克萨斯中质油期货的均价预估分别下调至50.40美元和47.15美元。

高盛将布兰特原油三个月的价格预估从每桶80美元下调至42美元，将美国原油的三个月价格预估从70美元下调至41美元，并表示今年上半年大部分时间里油价需要保持在40美元左右，才能抑制页岩油投资。