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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 17:52 BJT

中国基金：去年全年QFII A股基金升45%，大幅超越国内同行--理柏

路透上海1月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，累计2014年全年，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩大升45%，表现优于国内股票型，QFII A股基金再度展现抄底与择股之优势。

单12月，QFII A股基金平均业绩上升25.19%，亦明显优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩小跌1.75%，落后于国内股票型基金，累计全年平均业绩走升0.62%，亦明显逊于国内股票型基金。

中国各分类基金12月业绩多数收涨，金融股票基金单月平均扬升39.33%，涨幅最大，信息技术股票基金单月平均则逆势下跌4.75%，排名垫底；中国股票型基金当月上涨9.94%。

累计2014年全年，亚太房地产股票基金以95.33%的平均业绩表现最佳，金融股票基金平均业绩走升84.95%居次。中国股票型基金全年累计上涨32.02%。

亚太市场2014年12月涨跌互见，中国上综指数 尾劲十足，当月劲扬20.57%，居所有亚太股市之冠；累计2014年全年，中国股市倒吃甘蔗，以52.87%称霸所有亚太主要股市，熊市结束，重返牛市。

中国股市沪综指周一收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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