中国基金：去年全年QFII A股基金升45%，大幅超越国内同行--理柏

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海1月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，累计2014年全年，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩大升45%，表现优于国内股票型，QFII A股基金再度展现抄底与择股之优势。
单12月，QFII A股基金平均业绩上升25.19%，亦明显优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩小跌1.75%，落后于国内股票型基金，累计全年平均业绩走升0.62%，亦明显逊于国内股票型基金。
中国各分类基金12月业绩多数收涨，金融股票基金单月平均扬升39.33%，涨幅最大，信息技术股票基金单月平均则逆势下跌4.75%，排名垫底；中国股票型基金当月上涨9.94%。
累计2014年全年，亚太房地产股票基金以95.33%的平均业绩表现最佳，金融股票基金平均业绩走升84.95%居次。中国股票型基金全年累计上涨32.02%。
亚太市场2014年12月涨跌互见，中国上综指数 尾劲十足，当月劲扬20.57%，居所有亚太股市之冠；累计2014年全年，中国股市倒吃甘蔗，以52.87%称霸所有亚太主要股市，熊市结束，重返牛市。
中国股市沪综指周一收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。