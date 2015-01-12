《全球汇市》美元小涨，摆脱非农就业数据后的颓势

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
欧洲央行眼看就快要决定通过直接印钞来支撑欧元区经济，欧洲最高法庭一位很具影响力的顾问周三将对购债计划发表他的看法。一些分析师认为，那至少将促使欧洲央行三思。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1813 1.1839 -0.22 -2.35 1.2097
美元/日圆 119.03 118.50 +0.45 -0.54 119.68
欧元/日圆 140.61 140.33 +0.20 -2.87 144.77
美元/瑞郎 1.0165 1.0140 +0.25 +2.25 0.9941
英镑/美元 1.5114 1.5158 -0.29 -2.95 1.5573
美元/加元 1.1877 1.1866 +0.09 +2.23 1.1618
澳元/美元 0.8163 0.8200 -0.45 -0.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7771 0.7835 -0.82 -0.33 0.7797
欧元/瑞郎 1.2007 1.2009 -0.02 -0.16 1.2026
欧元/英镑 0.7813 0.7811 +0.03 +0.75 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5326 9.5333 -0.01 +0.67 9.4688
美元/挪威克朗 7.7274 7.6587 +0.90 +3.42 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 张明钧/王兴亚/艾茂林/白云/蔡美珍/徐文焰/张若琪)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。