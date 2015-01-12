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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 18:04 BJT

《全球汇市》美元小涨，摆脱非农就业数据后的颓势

欧洲央行眼看就快要决定通过直接印钞来支撑欧元区经济，欧洲最高法庭一位很具影响力的顾问周三将对购债计划发表他的看法。一些分析师认为，那至少将促使欧洲央行三思。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1813 1.1839 -0.22 -2.35 1.2097

美元/日圆 119.03 118.50 +0.45 -0.54 119.68

欧元/日圆 140.61 140.33 +0.20 -2.87 144.77

美元/瑞郎 1.0165 1.0140 +0.25 +2.25 0.9941

英镑/美元 1.5114 1.5158 -0.29 -2.95 1.5573

美元/加元 1.1877 1.1866 +0.09 +2.23 1.1618

澳元/美元 0.8163 0.8200 -0.45 -0.06 0.8168

新西兰元/美元 0.7771 0.7835 -0.82 -0.33 0.7797

欧元/瑞郎 1.2007 1.2009 -0.02 -0.16 1.2026

欧元/英镑 0.7813 0.7811 +0.03 +0.75 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5326 9.5333 -0.01 +0.67 9.4688

美元/挪威克朗 7.7274 7.6587 +0.90 +3.42 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 张明钧/王兴亚/艾茂林/白云/蔡美珍/徐文焰/张若琪)
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