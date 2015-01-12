更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，整体市场资金情势持续宽松

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
* 短率续处低位
* 整体市场资金持续宽松
* 短票维持钱多票少格局 (更新拆款数据及存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周一续处低位。资金调度人士认为，目前整体市场资金情势持续宽松，银行间资金去化压力增温，惟拆款需求依旧疲软，短率仍处在低档，造成资金持续抢进短票致利率区间低位略往下滑。
他们表示，由于资金去化管道有限，银行间资金水位仍旧偏高，大多仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金，预期明日标售182天期国库券料将微幅低于上月同天期的0.53%标售利率。
〞有银行一早就去排队报央。〞一位大型民营银行交易员说。
路透调查显示，目前正逢提存期初资金略显偏多，本期182天期国库券决标贴现率料落在0.47-0.50%，较去年12月同天期国库券决标贴现率0.53%略走低。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.38-0.49%，上日在0.38-0.45%。
**短票利率续探低位**
短票方面，大型票券交易员称，周一发票量例行性偏少，而银行间为去化资金压力带动买票需求踊跃，部分银行今日主动祭出低率抢票，令短票利率区间低位稍往下移。
〞银行降价才有机会抢到票。〞一位大型票券商交易员说。
他们亦指出，本周发票量料仍偏低，预计短票利率将大致持于低位，下周发票量才会增加，届时会视情况调整报价。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，区间低位略往下移，上日为0.59-0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日平均利率在0.608%。
台湾央行周一公布，共发行1,241亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额1,036.5亿台币相较，存单发行余额增204.5亿。
本周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币，余日落点分别为周二4,205亿、周三2,762亿、周四4,011亿及周五1,116.5亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为111亿台币，累积超额准备为323亿台币、加计前期1%的超额准备为2,452亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。交易员表示，时序进入月中，市场资金显得宽裕，估计本周的附买回市场将相对平静。
交易员表示，投信方面有些分配不均，虽有走钱，但其他的投信也都有资金进来。寿险方面对基金也有新的申购款进来，市场时常处于缺券的情况，资金充裕。
〞月中也没什么紧缩的因子，资金应该是偏多。〞一位证券商交易员说。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同于上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
周一有系统电子 4亿台币转换公司债发行；还本方面则有友讯科技 20亿转换公司债、华航 57.85亿台币普通公司债、捷波 2亿台币转换公司债、99/1期公债800亿台币。
本周余日的公司债发行情况包括：周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。
本周还本情况方面，周四还有阳信银行5亿台币金融债。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
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