国际油市：柴油船货价格触及五年半新低，市场转为逆价差

路透新加坡1月12日 - 行业消息人士称，亚洲柴油船货价格周一触及 五年半新低，跟随原油价格的下跌之势，不过美国两家炼厂发生火灾，支 撑价格结构转为逆价差。 行业消息人士表示，1月/2月柴油价格周一出现每桶0.05美元的逆价 差，意味着1月柴油衍生品价格较2月衍生品价格高出0.05美元，而上周五 则为正价差0.05美元。 美国两家分别位于费城和俄亥俄的炼厂周末发生火灾且受损严重，影 响了燃料生产以及原油需求，扶助纽约市场柴油期货上升，进而暂时支撑 了柴油价格价差；不过交易商称这种情况不太可能持续下去。 交易员表示，虽然两家炼厂的关闭对亚洲柴油市场的影响将取决于关 闭时间的长短，但考虑到美国柴油库存水平很高，这种影响可能不大。 交易员称，台塑石化向Winson Oil出售三批2月装运的500ppm柴油， 每批30万桶，价格为较新加坡报价每桶贴水0.80美元。 一名行业消息人士表示，越南Petrolimex买进一批3.5万吨2月1-10日 从台湾装船的柴油船货，价格较新加坡报价每桶贴水0.70美元；另外还买 入2月10-20日从泰国装船的相近数量柴油船货，价格为贴水0.50美元。 行业消息人士称，越南Saigon Petro买入1万吨含硫量0.25%的柴油船 货，2月7-11日从新加坡装船，价格较新加坡报价持平。 新加坡市场未有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)