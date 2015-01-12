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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 18:38 BJT

国际油市：柴油船货价格触及五年半新低，市场转为逆价差

路透新加坡1月12日 - 行业消息人士称，亚洲柴油船货价格周一触及
五年半新低，跟随原油价格的下跌之势，不过美国两家炼厂发生火灾，支
撑价格结构转为逆价差。
    
    行业消息人士表示，1月/2月柴油价格周一出现每桶0.05美元的逆价
差，意味着1月柴油衍生品价格较2月衍生品价格高出0.05美元，而上周五
则为正价差0.05美元。
    
    美国两家分别位于费城和俄亥俄的炼厂周末发生火灾且受损严重，影
响了燃料生产以及原油需求，扶助纽约市场柴油期货上升，进而暂时支撑
了柴油价格价差；不过交易商称这种情况不太可能持续下去。
    
    交易员表示，虽然两家炼厂的关闭对亚洲柴油市场的影响将取决于关
闭时间的长短，但考虑到美国柴油库存水平很高，这种影响可能不大。
    
    交易员称，台塑石化向Winson Oil出售三批2月装运的500ppm柴油，
每批30万桶，价格为较新加坡报价每桶贴水0.80美元。
    
    一名行业消息人士表示，越南Petrolimex买进一批3.5万吨2月1-10日
从台湾装船的柴油船货，价格较新加坡报价每桶贴水0.70美元；另外还买
入2月10-20日从泰国装船的相近数量柴油船货，价格为贴水0.50美元。
    
    行业消息人士称，越南Saigon Petro买入1万吨含硫量0.25%的柴油船
货，2月7-11日从新加坡装船，价格较新加坡报价持平。
    
    新加坡市场未有现货交易达成。(完)
      
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
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    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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