欧洲个股：德意志银行第二季将提出策略变动--内部文件

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透法兰克福1月12日 - 德意志银行 管理高层周一在一份内部备忘录中告知员工，2015年第二季将向投资人提出重组计划细节。
根据德意志银行提供给路透的资料，两名联席CEO--Anshu Jain及Juergen Fitschen致员工新年贺词中表示，董事会目前正在研拟下一阶段策略，将在第二季的投资人暨媒体会议及全球员工大会上报告最新进度。
1月稍早时，Fitschen表示，管理层认为综合性银行策略是正确的，但因为监管规范收紧所需，德意志银行会相应适度改变路线。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。