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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 19:06 BJT

欧洲个股：德意志银行第二季将提出策略变动--内部文件

路透法兰克福1月12日 - 德意志银行 管理高层周一在一份内部备忘录中告知员工，2015年第二季将向投资人提出重组计划细节。

根据德意志银行提供给路透的资料，两名联席CEO--Anshu Jain及Juergen Fitschen致员工新年贺词中表示，董事会目前正在研拟下一阶段策略，将在第二季的投资人暨媒体会议及全球员工大会上报告最新进度。

1月稍早时，Fitschen表示，管理层认为综合性银行策略是正确的，但因为监管规范收紧所需，德意志银行会相应适度改变路线。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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