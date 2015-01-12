全球经济：OECD领先指标显示整体增长稳定，但德国经济放缓

路透巴黎1月12日 - 经济合作暨发展组织(OECD)表示，该组织范围内以及欧元区范围内，总体上各国的经济增长预计将维持稳定，但迹象显示德国经济势头正在失去。

OECD的月度领先指标显示出德国和意大利经济低迷的进一步迹象，但欧元区内的经济保持稳定。

法国的经济小幅改善。OECD的领先指标从100.2上升至100.3。德国的指标则从99.6下降至99.5。意大利指标从101.1下降至101.0。

欧元区的整体领先指标依旧持稳于100.6。OECD的领先指标从上个月的100.4升至100.5。

中国领先指标从99.2小升至99.3。印度则从99.3升至99.5。美国领先指标依旧是100.4，日本的指标也持稳于99.8。