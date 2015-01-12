国际油市：380-cst燃料油升水上升，弥补平价的下滑

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透新加坡1月12日 - 180-cst和380-cst燃料油现货升水周一基本未 见变动，因动荡的平价继续令贸易商对现货交易退避观望。而较低的平价 吸引了一些对船用燃料油的买兴。 路透数据显示，180-cst燃料油现货升水下跌0.05美元至每吨较新加 坡现货价格升水0.40美元。380-cst燃料油升水则上涨0.20美元至每吨较 新加坡现货价格升水0.60美元。 380-cst船用燃料油下跌9.50美元，至每吨272美元，距离上周五触及 的逾五年半低点每吨264.50美元不远。 一位在新加坡的燃料油交易员说：“今天需求不错。由于平价价格较 低，升水上涨。船东只看平价价格。” 印度石油公司( Indian Oil Corp)以每吨较其自身定价公式每吨贴水 约16.30美元的价格，向嘉能可出售3-3.5万吨380-cst燃料油，船期为1月 25-27日。 未有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。