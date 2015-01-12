版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 19:39 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水上升，弥补平价的下滑

路透新加坡1月12日 - 180-cst和380-cst燃料油现货升水周一基本未
见变动，因动荡的平价继续令贸易商对现货交易退避观望。而较低的平价
吸引了一些对船用燃料油的买兴。
    
    路透数据显示，180-cst燃料油现货升水下跌0.05美元至每吨较新加
坡现货价格升水0.40美元。380-cst燃料油升水则上涨0.20美元至每吨较
新加坡现货价格升水0.60美元。
        
    380-cst船用燃料油下跌9.50美元，至每吨272美元，距离上周五触及
的逾五年半低点每吨264.50美元不远。
    
    一位在新加坡的燃料油交易员说：“今天需求不错。由于平价价格较
低，升水上涨。船东只看平价价格。”
    
    印度石油公司( Indian Oil Corp)以每吨较其自身定价公式每吨贴水
约16.30美元的价格，向嘉能可出售3-3.5万吨380-cst燃料油，船期为1月
25-27日。
    
    未有现货交易达成。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐