国际油市：380-cst燃料油升水上升，弥补平价的下滑

路透新加坡1月12日 - 180-cst和380-cst燃料油现货升水周一基本未 见变动，因动荡的平价继续令贸易商对现货交易退避观望。而较低的平价 吸引了一些对船用燃料油的买兴。 路透数据显示，180-cst燃料油现货升水下跌0.05美元至每吨较新加 坡现货价格升水0.40美元。380-cst燃料油升水则上涨0.20美元至每吨较 新加坡现货价格升水0.60美元。 380-cst船用燃料油下跌9.50美元，至每吨272美元，距离上周五触及 的逾五年半低点每吨264.50美元不远。 一位在新加坡的燃料油交易员说：“今天需求不错。由于平价价格较 低，升水上涨。船东只看平价价格。” 印度石油公司( Indian Oil Corp)以每吨较其自身定价公式每吨贴水 约16.30美元的价格，向嘉能可出售3-3.5万吨380-cst燃料油，船期为1月 25-27日。 未有现货交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)