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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 20:09 BJT

欧洲汇市：英镑走势艰困，等待明日的本土通胀数据

路透伦敦1月12日 - 英镑兑美元周一跌向18个月低点，明天的英国消费者物价指数(CPI)数据预计将显示该国通胀大幅度下滑，从而会减轻英国央行短期内加息的压力。

交易员还指出，英国上市的制药商Shire Plc 以52亿美元收购美国NPS Pharmaceuticals利空英镑。因要完成并购需要以英镑购买美元。

明日公布的英国12月消费者物价指数预计较上年同期上涨0.7%。若低于1%，英国央行总裁卡尼将需要写信向财政大臣欧思邦解释。

通胀率若下降，将加强对于英国央行或等到2016年第二季方加息的预期。去年夏季，许多分析师预计英国央行会在2014年底加息。

对于英国央行加息时点的预期推后，帮助打压英镑兑美元上周触及18个月低点1.5034。

周一英镑兑美元 仍接近这个水准，报1.5119，跌幅为0.3%。英镑兑欧元 持平于0.7807英镑。

三菱UFJ证券全球市场研究部门的欧洲主管Derek Halpenny说：“很明显明天的通胀率将在1%以下。”

“不过这都在市场中反映出来了。对于英国央行今年举措的预期发生了非常大的变化。”

本月英镑兑美元已经跌了近3%。(完)

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