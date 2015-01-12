日本经济：政府拟将下一财年公债发行量削减至1.3万亿美元--消息

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
官员表示，安倍晋三的预算草案将新发行债券量削减4.39万亿日圆至六年低点36.86万亿日圆。
但该官员称，考虑到巨大的债务存量，日本政府在下一个财年将有116.3万亿日圆的到期公债需要展期。若加上为2011年地震后重建而发行的债券，以及预算外财政投融资计划(FILP)发行的债券，下一财年的总发债量将触及170万亿日圆。
该消息人士称，计划发行的152.6万亿日圆公债中，日本政府计划限制两年期公债的发行。日本央行的QQE计划已将该期限公债的收益率拉至零以下，同时也将限制五年期公债的发行，目前该券的收益率仅为0.01%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。