日本经济：政府拟将下一财年公债发行量削减至1.3万亿美元--消息

但该官员称，考虑到巨大的债务存量，日本政府在下一个财年将有116.3万亿日圆的到期公债需要展期。若加上为2011年地震后重建而发行的债券，以及预算外财政投融资计划(FILP)发行的债券，下一财年的总发债量将触及170万亿日圆。