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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 20:31 BJT

日本经济：政府拟将下一财年公债发行量削减至1.3万亿美元--消息

官员表示，安倍晋三的预算草案将新发行债券量削减4.39万亿日圆至六年低点36.86万亿日圆。

但该官员称，考虑到巨大的债务存量，日本政府在下一个财年将有116.3万亿日圆的到期公债需要展期。若加上为2011年地震后重建而发行的债券，以及预算外财政投融资计划(FILP)发行的债券，下一财年的总发债量将触及170万亿日圆。

该消息人士称，计划发行的152.6万亿日圆公债中，日本政府计划限制两年期公债的发行。日本央行的QQE计划已将该期限公债的收益率拉至零以下，同时也将限制五年期公债的发行，目前该券的收益率仅为0.01%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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