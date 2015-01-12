欧洲已公布经济指标--2015/1/12

台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债弹升，量缩等待106/4R标售

路透台北5月9日 - 台湾五年公债106/5殖利率周二早盘弹升。交易员表示，因昨晚美债表现不佳，且今日台股走势强劲，不过中午因要标售10年增额券106/4R，市场观望气氛浓厚。