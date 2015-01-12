欧洲已公布经济指标--2015/1/12

台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债弹升，量缩等待106/4R标售
路透台北5月9日 - 台湾五年公债106/5殖利率周二早盘弹升。交易员表示，因昨晚美债表现不佳，且今日台股走势强劲，不过中午因要标售10年增额券106/4R，市场观望气氛浓厚。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 f +0.8 f +2.6 f 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 r -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 12月 持平 p 持平 f +0.2 p 法国(HICP) 11月 -0.2 f 持平 +0.4 f 意大利(HICP) 12月 持平 p -0.2 -0.1 p 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 11月 持平 -0.2 -0.9 法国 11月 -0.1 -0.2 -2.0 意大利 11月 -0.2 -0.3 r -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 12月 6.5 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 11月 13.4 @ 13.3 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透台北5月9日 - 台湾五年公债106/5殖利率周二早盘弹升。交易员表示，因昨晚美债表现不佳，且今日台股走势强劲，不过中午因要标售10年增额券106/4R，市场观望气氛浓厚。
综观外围市况，日股、韩股、马尼拉股市均上涨，大市指数升幅介乎1.5%至2.3%不等。恒指昨收报24577点，反弹0.4%，大市成交额缩减至只有667亿元，相比之下，明显力弱。A股拖累，港股反弹有心无力！目前不建议急于捞底，五穷月考耐性。
法国总统选举第二轮投票，中间派独立候选人马克龙（Emmanuel Macron）以66%得票率，击败极右国民阵线候选人马琳勒庞（Marine Le Pen）当选，这个结果未令欧洲股市全面大升，反而普遍欧股于昨天中段回软。有评论认为，马克龙上台后或令法国政局变得更不明朗。