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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 22:51 BJT

美国热股：Shire同意以52亿美元收购同业NPS，股价下跌1.3%

路透1月12日 - 英国制药商Shire Plc 已同意以52亿美元收购美国制药商NPS Pharmaceuticals，以强化自身在罕见病药品市场上的地位。两家公司宣布，Shire对NPS每股出价为46美元，较后者上周五股价有近10%的升水。

Shire股价上周五收报41.91美元，周一盘初下跌1.3%，报214.66美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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