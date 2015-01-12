版本:
中国
债券 | 2015年 1月 12日 星期一 23:39 BJT

标题新闻：加拿大央行调查称油价骤降明显压制能源企业前景，但整体人气正面且今年销售料略提速

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐