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债券 | 2015年 1月 13日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025 %，投标倍数为4.25

路透华盛顿1月12日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.000 投资 0.025 价格 99.993681 高值得标比率 82.69% 投标倍数 4.25 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,093,800 总投标 102,060,687,300 竞争性投标得标 23,326,879,500 非竞争性投标得标 473,214,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/15 到期日 2015/04/16 CUSIP码 912796FD6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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