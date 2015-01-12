表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025 %，投标倍数为4.25

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透华盛顿1月12日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.000 投资 0.025 价格 99.993681 高值得标比率 82.69% 投标倍数 4.25 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,093,800 总投标 102,060,687,300 竞争性投标得标 23,326,879,500 非竞争性投标得标 473,214,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/15 到期日 2015/04/16 CUSIP码 912796FD6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。