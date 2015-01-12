金属期市：伦敦期铜挫跌至逾五年低位，因油价续跌

* 布兰特原油跌穿每桶48美元
* 对冲基金增加铜空头头寸-CFTC
* 铝库存继续减少
路透伦敦1月12日 - 伦敦期铜周一下跌至逾五年低位，因油价进一步走弱令商品市场受压，投资者担心供应过剩且投机者卖盘增加。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨5,966美元日内低位，此为2009年10月以来低位，收低1%，报6,015.50美元。
期铜在2014年全年累计下跌14%，今年迄今挫跌约5%。
市场数据显示铜空头头寸增加，油价下跌引发商品市场下跌，拖累铜市。油价跌穿48美元，因高盛下调短期油价预估，且海湾产油国没有减产的迹象。
“我们认为铜市疲弱是商品持续去杠杆化的一部份。我们看到油市是这样，铁矿石和煤也有类似情况。似乎供过于求的情况更严重，铜市也可能是这样，”法国兴业分析师Robin Bhar说。
Bhar预料每吨5,500美元是铜触底的水平。
在10月时的调查中，分析师预计今年铜供应过剩35万吨，2014年料供应过剩9.43万吨。
周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至1月6日该周，对冲基金和货币经理增持期铜空仓。
期铝 下滑0.4%，报1,810美元。LME铝库存周一减少9,775吨。
期锌 跌1.1%，报2,138美元。期镍 收挫2.6%，报15,100美元。期铅 报1,867美元，上扬1.5%。期锡 大涨1.3%，报19,900美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)