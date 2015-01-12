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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 01:06 BJT

USDA月报：1月12日美国棉花主要信息

路透1月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 　预估值 12月预估 1月预估

种植面积(百万英亩) 12.26 10.41 11.01 11.04

收割面积(百万英亩) 9.32 7.54 9.88 9.71

单产/英亩 892 821 773 795

产量 17.31 12.91 15.92 16.08

出口 13.03 10.53 10.00 10.00

年末库存 3.80 2.45 4.60 4.70(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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