USDA月报：1月12日全球农作物主要信息

标题新闻：日本大和证券或最早6月中决定将伦敦数十个职位转至法兰克福或另一欧洲城市--社长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月12日 - 美国农业部(USDA)周一公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
1月 12月 1月 小麦(百万吨) 澳洲产量 24.00 24.00 27.01 澳洲出口 17.50 17.50 18.62 阿根廷产量 12.00 12.00 10.50 阿根廷出口 6.00 6.00 2.20 欧盟产量 155.51 155.40 143.51 欧盟出口 30.00 29.00 31.93 加拿大产量 29.30 29.30 37.53 加拿大出口 23.00 22.50 23.24 中国产量 126.00 126.00 121.93 中国进口 1.50 1.70 6.77 大豆(百万吨) 巴西产量 95.50 94.00 86.70 巴西出口 46.00 46.00 46.83 巴西进口 0.55 0.60 0.61 阿根廷产量 55.00 55.00 54.00 阿根廷出口 8.00 8.00 7.84 中国进口 74.00 74.00 70.36 豆油(百万吨) 中国进口 1.00 1.10 1.35 玉米(百万吨) 阿根廷产量 22.00 22.00 25.00 阿根廷出口 12.00 12.00 16.00 南非产量 13.50 13.50 14.75 南非出口 2.20 2.20 3.00 中国产量 215.50 215.50 218.49 中国出口 0.10 0.10 0.02 中国进口 2.00 2.00 3.28 棉花(百万包) 中国产量 30.00 30.00 32.75 中国年末库存 63.16 62.66 62.71 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 7.00 7.00 14.12 印度产量 30.50 31.00 31.00 (完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7847港 元) 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，道琼工业指数收高5.34点，或0.03 %，报21,012.28点。华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.000 -0.71 11522 8.875 0.
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 注：路透中文快讯未