USDA月报：1月12日全球农作物主要信息

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

路透5月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7847港 元) 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，道琼工业指数收高5.34点，或0.03 %，报21,012.28点。华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.000 -0.71 11522 8.875 0.