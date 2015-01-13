美国数据：12月预算盈余20亿美元，预估为盈余30亿美元

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透华盛顿1月13日 - 美国财政部周二公布，12月预算盈余20亿美元，同比骤降96%。
路透访查的分析师预期为盈余30亿美元。2013年12月预算盈余为530亿美元。
截至12月底的财政年度预算赤字为1,770亿美元，上年同期为1,730亿美元。
12月的预算结果受到日历不同影响。经日期相关交易调整后的12月预算盈余为110亿美元。
12月预算收入为3,350亿美元，按年增加18%，年度迄今总收入达到7,390亿美元。12月预算支出为3,330亿美元，同比增长44%，年度迄今总支出为9,160亿美元。(完)
(编译 李军；审校 母红)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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