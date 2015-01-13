美国数据：12月预算盈余20亿美元，预估为盈余30亿美元

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部周二公布，12月预算盈余20亿美元，同比骤降96%。

路透访查的分析师预期为盈余30亿美元。2013年12月预算盈余为530亿美元。

截至12月底的财政年度预算赤字为1,770亿美元，上年同期为1,730亿美元。

12月的预算结果受到日历不同影响。经日期相关交易调整后的12月预算盈余为110亿美元。

12月预算收入为3,350亿美元，按年增加18%，年度迄今总收入达到7,390亿美元。12月预算支出为3,330亿美元，同比增长44%，年度迄今总支出为9,160亿美元。(完)