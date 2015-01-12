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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货微幅上涨，因美国供应低于预期

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一微幅上
涨，扭转早盘跌势，此前美国农业部公布的美国玉米供应低于分析师预估
。

    交投最活跃的CBOT-3月玉米 从4.07美元的日内高位回落约5美分
，因外围市场利空－原油价格 挫跌4%－限制谷物价格上涨。
    
    路透数据显示，预估成交量超过39万口，为11月以来最高。
    
    美国农业部估计，在12月1日美国玉米库存为创纪录的112.03亿蒲式
耳，但农业部下调2014年玉米平均单产预估，导致玉米总供应量低于分析
师预期。    
　　3月玉米合约 升1-3/4美分，报4.02美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为465,761口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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