纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从六周高位下降，因巴西出口强劲

路透纽约/伦敦1月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下跌，从六周高位下降，结束之前五日连涨的势态，此前数据显示，尽管最大种植国巴西2014年天气干燥，但该年阿拉比卡咖啡豆出口上升，且指数基金重新调整仓位，也令阿拉比卡咖啡下跌。
糖期货下跌，因油价不断下滑，为期糖市场带来压力。可可在交投清淡中上涨，因担忧科特迪瓦(象牙海岸)天气，此前马来西亚可可加工数据疲弱，导致可可价格下滑。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.30美分，或1.8%，收报每磅1.7675美元。
3月罗布斯塔咖啡 上涨10美元，或0.5%，收报每吨1,973美元。
近月原糖 下跌0.15美分，或1%，收报每磅14.76美分。3月白糖期货 收低3.90美元，或1%，收报每吨388.70美元。
纽约3月可可价格 收涨26美元，或0.9%，收报每吨2,994美元。伦敦5月可可 上涨17英镑，或0.8%，收报每吨2,020英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)