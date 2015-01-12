全球金市：金价上涨1%至一个月高位，因股市和油价下跌

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
* 原油价格跌至2009年4月来最低
* 亚洲的黄金实货需求增强
路透纽约/伦敦1月12日 - 金价周一上涨1%至一个月高位，因美元缩减涨幅和股市由升转跌，且预期美国将更审慎升息，这提振了金市投资者人气。
在亚洲交易时段，现货金 升至12月10日来最高的1,235.90美元，在1956 GMT，现货金涨1%，报每盎司1,233.96美元。
美国2月期金 升1.4%，收报每盎司1,232.80美元。
油价跌至2009年4月来最低，令欧美股市下跌，为黄金提供支撑。美元兑六种主要货币 缩减稍早录得的升幅，也为金市助力。
“今日金价上涨的主要原因是股市整体小幅走弱，从而将部份焦点转向其他投资类别，”High Ridge Futures金属交易部主管David Meger说。
“看到资金流向债市和贵金属。”
上周五美国公布12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明，就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。
该报告令对美联储可能审慎升息的臆测增强。美联储谨慎升息，扶助黄金表现。
在2月农历新年假期前，中国买家的实货需求上升，支撑金价。
现货银 涨0.4%，报每盎司16.56美元。现货铂金 上扬1.1%，报每盎司1,238.00美元。现货钯金 涨1.1%，报每盎司809.00美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。