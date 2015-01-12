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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 06:09 BJT

加拿大股市：跌至近四周低位，高盛下调原油价格预估打击能源类股

路透多伦多1月12日 - 加拿大主要股指周一下跌。高盛下调原油价格预估，打击油价，令能源股大幅走低。

油价挫跌逾5%，至2009年初来最低水平。

加拿大主要股指跌至近四周低位，在10大类股中，有五类收低。能源股自去年6月来累计下跌约41%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低119.91点，或0.83%，报14,265.01点。

能源股下挫4.6%。金融股下跌0.9%。

金矿股上涨，因金价攀升。(完)
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