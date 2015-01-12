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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.04 -0.23 -0.63 946577

搜狐 50.18 -0.81 -1.59 185657

网易 104.01 +0.43 +0.42 456172

百度 220.89 -6.01 -2.65 3162196

台湾

台湾积体电路 20.79 -0.41 -1.93 4383199

联电 2.42 +0.02 +0.83 357270

日月光 6.15 -0.11 -1.76 172293

硅品精密 7.54 -0.15 -1.95 614568

和信超媒体 0.87 -0.02 -2.31 112696

友达 5.73 -0.03 -0.52 245408

中华电信 29.35 +0.03 +0.10 40510

台湾国际航电 51.45 +0.01 +0.02 1711469

香港

中国移动 61.04 +0.09 +0.15 133210

中国联通 14.31 -0.16 -1.11 56636

中国电信 56.94 -0.85 -1.47 12429

中芯国际 4.51 -0.03 -0.66 5200

电讯盈科 6.34 -0.15 -2.31 21548

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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