《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.04 -0.23 -0.63 946577
搜狐 50.18 -0.81 -1.59 185657
网易 104.01 +0.43 +0.42 456172
百度 220.89 -6.01 -2.65 3162196
台湾
台湾积体电路 20.79 -0.41 -1.93 4383199
联电 2.42 +0.02 +0.83 357270
日月光 6.15 -0.11 -1.76 172293
硅品精密 7.54 -0.15 -1.95 614568
和信超媒体 0.87 -0.02 -2.31 112696
友达 5.73 -0.03 -0.52 245408
中华电信 29.35 +0.03 +0.10 40510
台湾国际航电 51.45 +0.01 +0.02 1711469
香港
中国移动 61.04 +0.09 +0.15 133210
中国联通 14.31 -0.16 -1.11 56636
中国电信 56.94 -0.85 -1.47 12429
中芯国际 4.51 -0.03 -0.66 5200
电讯盈科 6.34 -0.15 -2.31 21548
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(整理 李爽)