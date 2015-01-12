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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 06:49 BJT

美股业绩：美国铝业扭亏为盈，预计2015年航空需求强劲

美国铝业第四季每股盈余(EPS)0.11美元，上年同期为每股亏损2.19美元。不计重组费用，第四季每股盈余为0.33美元。

分析师原本预期第四季每股盈余为0.27美元。

美国铝业公布第四季营收为64亿美元，高于分析师预期的60.3亿美元。

美国铝业在第四季出售冶炼运作业务的部份股权，这是该公司撤离成本较高传统基本业务的部分举措。美国铝业为继续增加在专业化产品的投资，公司在12月中公布，买入德国的TITAL，该公司是飞机引擎和机身的钛和铝结构性铸件制造商。

美国铝业预计，2015年全球航空销售增幅将多达10%，且预计全球汽车产量将增长4%，受更新换代带来的需求和中国需求带动。

美国铝业在盘后交易中上涨逾1%，报16.37美元。(完) (编译 张涛/利棣儿；审校 杜明霞/李爽)
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