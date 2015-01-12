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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 07:29 BJT

更新版 1-欧洲金融：ECB对货币政策采取行动宜早不宜迟--管委诺沃特尼

根据路透周一对20名欧元区货币市场交易员的调查，有19名交易员认为，欧洲央行最快可能在1月22日宣布一项主权债券购置计划，且肯定会在3月前采取行动。

被问及欧洲央行是否会在下周宣布一项5,000亿欧元的计划时，诺沃特尼表示，他无法回答，只是“因为我们有很多事情正在进行，我认为现在谈论太多细节并不合适。”

但他表示，如果什么也不做，那么随着银行业者偿还欧洲央行的低利贷款，欧洲央行的资产负债表将会缩小。

诺沃特尼表示，对欧洲央行来说，对抗通胀比对抗通缩要容易，因为如果物价持续下跌，可能促使消费者预期物价还会进一步滑落，从而抑制购买意愿。

“我们有通胀的风险，但我不认为我们陷入通缩，”诺沃特尼表示。之前公布数据显示，欧元区12月通胀率为2009年以来首度转为负值。

“我认为这种情况有可能在第一季会看到几次，但我不认为通胀在一整年的时间都会处于负值，因此从传统的意义上来说，这并非通缩。”(完) (编译 龚芳/陈宗琦；审校 杜明霞/李爽)
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