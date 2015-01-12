更新版 1-欧洲金融：ECB对货币政策采取行动宜早不宜迟--管委诺沃特尼

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
根据路透周一对20名欧元区货币市场交易员的调查，有19名交易员认为，欧洲央行最快可能在1月22日宣布一项主权债券购置计划，且肯定会在3月前采取行动。
被问及欧洲央行是否会在下周宣布一项5,000亿欧元的计划时，诺沃特尼表示，他无法回答，只是“因为我们有很多事情正在进行，我认为现在谈论太多细节并不合适。”
但他表示，如果什么也不做，那么随着银行业者偿还欧洲央行的低利贷款，欧洲央行的资产负债表将会缩小。
诺沃特尼表示，对欧洲央行来说，对抗通胀比对抗通缩要容易，因为如果物价持续下跌，可能促使消费者预期物价还会进一步滑落，从而抑制购买意愿。
“我们有通胀的风险，但我不认为我们陷入通缩，”诺沃特尼表示。之前公布数据显示，欧元区12月通胀率为2009年以来首度转为负值。
“我认为这种情况有可能在第一季会看到几次，但我不认为通胀在一整年的时间都会处于负值，因此从传统的意义上来说，这并非通缩。”(完) (编译 龚芳/陈宗琦；审校 杜明霞/李爽)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f