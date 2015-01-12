《独家新闻》FACEBOOK与小米曾讨论投资后者，但未达成协议--消息

其中两人表示，由于Facebook在中国仍遭到封锁，小米创办人雷军顾虑出售股权给Facebook，可能带来政治面的影响，因此打消部分念头。另外，小米也担心与Facebook的合作，可能对他们与重要业务合作伙伴谷歌(Google) 的关系造成威胁。小米的手机采用谷歌的Android操作系统。

小米最终于上个月宣布，已经从香港科技基金All Stars Investment、DST Global、新加坡政府投资公司(GIC)、中国的厚朴投资管理公司(Hopu Management)、以及阿里巴巴创办人马云的云锋基金等投资者，募得11亿美元资金。其中私募股权公司DST Global亦投资Facebook与阿里巴巴 。

此次募资，对小米的估值达450亿美元，距离该公司出售第一部智能手机不过三年。小米2014年营收接近120亿美元。

扎克伯格将中国市场视为连结全球版图的重要区块。不过一如谷歌与Twitter 都被中国以国家安全疑虑为由拒于门外。

“Facebook想要进入中国，小米则是想要向外扩展，因此他们都认同合作的重要性，”其中一名知情人士表示，由于事涉敏感，这些消息人士皆不愿具名。

小米与Facebook皆拒绝就此新闻发表评论。

两家公司的执行长之前就相识，去年关系更形密切。扎克伯格与Facebook业务发展总监John Lagerling，以及Facebook中国区主管Vaughan Smith，去年10月曾受邀至雷军位于北京的住处共进晚餐。