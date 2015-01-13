《独家新闻》FACEBOOK与小米曾讨论投资后者，但未达成协议--消息

几位知情人士称，在小米去年寻找融资之际，管理着包括扎克伯格在内几位个人财富的基金机构ICONIQ Capital当时亦考虑购买小米股票，但最终没有付诸实施。ICONIQ参与小米融资的谈判并不是由扎克伯格主导的。

ICONIQ则拒绝置评。

**放弃合作**

据一些业界分析师称，小米是中国最大智能手机生产商，全球市场份额仅次于三星电子 和苹果 。

如果与小米进行战略合作，Facebook将获得另外一条发布应用产品的渠道，并得到一个强有力的盟友，以便摆脱在中国被禁的处境。

而对小米来说，使用Facebook庞大的用户数据库将具有非凡价值，该公司正寻求发展成为一家提供综合在线服务的全球性互联网企业。

但一位知情人士称，鉴于Facebook在中国的政治地位不明，雷军认为向Facebook出售股权可能“太过敏感”。

中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任鲁炜曾提醒称，社交媒体，尤其是外资社交媒体，可能成为中国社会的不稳定因素。但上月鲁炜访问了Facebook的美国总部，令外界臆测Facebook与中国政府的关系正在升温。(完)