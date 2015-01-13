《独家新闻》FACEBOOK与小米曾讨论投资后者，但未达成协议--消息

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
几位知情人士称，在小米去年寻找融资之际，管理着包括扎克伯格在内几位个人财富的基金机构ICONIQ Capital当时亦考虑购买小米股票，但最终没有付诸实施。ICONIQ参与小米融资的谈判并不是由扎克伯格主导的。
ICONIQ则拒绝置评。
**放弃合作**
据一些业界分析师称，小米是中国最大智能手机生产商，全球市场份额仅次于三星电子 和苹果 。
如果与小米进行战略合作，Facebook将获得另外一条发布应用产品的渠道，并得到一个强有力的盟友，以便摆脱在中国被禁的处境。
而对小米来说，使用Facebook庞大的用户数据库将具有非凡价值，该公司正寻求发展成为一家提供综合在线服务的全球性互联网企业。
但一位知情人士称，鉴于Facebook在中国的政治地位不明，雷军认为向Facebook出售股权可能“太过敏感”。
中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任鲁炜曾提醒称，社交媒体，尤其是外资社交媒体，可能成为中国社会的不稳定因素。但上月鲁炜访问了Facebook的美国总部，令外界臆测Facebook与中国政府的关系正在升温。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。