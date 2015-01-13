金砖国家：1月12日股汇市收盘纵览

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.61%，报955.53点。
中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱
香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞
中国汇市：人民币继续小幅收升，中间价和离岸市场做多热情推动
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巴西股市：拉美股市大多表现疲软，因美元受到美国升息前景刺激在全球普遍上涨；同时，低迷的油价让风险资产需求减少。巴西Bovespa指数 跌至48,000点附近的支撑位，收低1.43%至48,139.74点。
拉美汇市：拉美货币多数走软，因美元走强
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南非股市：震荡中收低，因疲弱的制造业数据冲击到化工厂商AECI，此外，铁矿石生产类股延续2014年跌势，因中国对这些企业的大宗商品需求仍然不振。指标Top-40绩优股指数 下跌1.2%至42,478.59点。综合指数 跌0.98，至48,468.39点。
南非汇市：兰特兑美元小跌，油价大跌改变南非通胀前景
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印度股市：逆转盘中跌势最终收高。零售销售数据在当天稍晚公布之前，投资人的乐观看法提振股市。同时，欧洲股市受健保行业并购活动增多的提振而上涨，也带动本地股市的人气。指标BSE指数 收高0.46%至27,585.27点。NSE指数 收升0.46%，报8,323点%。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.16/17，追随多数亚洲货币上涨。上一交易日收盘报 62.3250/3350。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低3.32%，报756.630点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.48%，报414.20点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌2.63%，报63.1700卢布；卢布兑欧元 跌3.37%，报74.6850卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 郑茵)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。