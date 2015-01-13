金砖国家：1月12日股汇市收盘纵览

路透1月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.61%，报955.53点。

中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞

中国汇市：人民币继续小幅收升，中间价和离岸市场做多热情推动

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巴西股市：拉美股市大多表现疲软，因美元受到美国升息前景刺激在全球普遍上涨；同时，低迷的油价让风险资产需求减少。巴西Bovespa指数 跌至48,000点附近的支撑位，收低1.43%至48,139.74点。

拉美汇市：拉美货币多数走软，因美元走强

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南非股市：震荡中收低，因疲弱的制造业数据冲击到化工厂商AECI，此外，铁矿石生产类股延续2014年跌势，因中国对这些企业的大宗商品需求仍然不振。指标Top-40绩优股指数 下跌1.2%至42,478.59点。综合指数 跌0.98，至48,468.39点。

南非汇市：兰特兑美元小跌，油价大跌改变南非通胀前景

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印度股市：逆转盘中跌势最终收高。零售销售数据在当天稍晚公布之前，投资人的乐观看法提振股市。同时，欧洲股市受健保行业并购活动增多的提振而上涨，也带动本地股市的人气。指标BSE指数 收高0.46%至27,585.27点。NSE指数 收升0.46%，报8,323点%。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.16/17，追随多数亚洲货币上涨。上一交易日收盘报 62.3250/3350。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低3.32%，报756.630点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.48%，报414.20点。