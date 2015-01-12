《中国报摘》--中国证券报1月13日

* 头版头条:
--新年伊始，中国基金发行呈现火热场面，仅一周时间就有近30只基金启动募集；2015年，基金公司纷纷制定远超2014年的发行目标；业内人士预期，若A股行情持续，2015年公募基金数量和规模持续扩容可能会成为常态。
* 其他:
--中国证监会网站公布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示，2014年12月期间，国投瑞银资产管理(香港)有限公司、工银瑞信资产管理(国际)有限公司、中信证券经纪(香港)有限公司、申银万国投资管理(亚洲)有限公司四家机构获QFII资格。
--中国中小企业协会发布数据显示，2014年四季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为92.8，比三季度下降0.3点，降幅收窄。
--财政部、国家税务总局近日联合下发通知，自2015年1月1日起，对中国金融期货交易所代收的期货市场监管费准许从其营业税计税营业额中扣除。
--德意志银行发布报告预计，今年中国经济增速将呈现前低后高的趋势，全年国内生产总值(GDP)增幅有望维持在7%左右。
--中国汽车工业协会预测，2015年中国汽车全年销量为2,513万辆，包括出口86万辆，增速为7%左右。其中，轿车销量预计增速将继续回落，增速约为1%；SUV和MPV则将继续保持强势。
--记者从内蒙古自治区政府获悉，全区煤炭资源税适用税率确定为9%，预计2015年全区煤炭企业减负达103亿元人民币以上。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 边竞; 审校 曾祥进s)