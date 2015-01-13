《独家新闻》日本丰田结束三年扩张冻结期，打算在中国建两座新厂

公司人士警告称，在墨西哥及中国增加新组装线的效应，可能会被丰田翻修或关闭旧厂以整顿生产系统所抵销。

墨西哥兴建的新厂将成为丰田在当地的第二座工厂。公司在当地已有一座皮卡车厂，年产能为6.3万辆Tacoma汽车，但无生产客车的产能。

受中国消费者抵制日货的影响，丰田在中国的销售量增速已然明显放缓。但丰田高管称，由于中国对汽车的需求料将扩增，因此公司中长期而言仍需新的产能。

丰田目前在中国总计有八条组装线，年产能近100万辆汽车。(完)