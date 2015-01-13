《独家新闻》日本丰田结束三年扩张冻结期，打算在中国建两座新厂

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
公司人士警告称，在墨西哥及中国增加新组装线的效应，可能会被丰田翻修或关闭旧厂以整顿生产系统所抵销。
墨西哥兴建的新厂将成为丰田在当地的第二座工厂。公司在当地已有一座皮卡车厂，年产能为6.3万辆Tacoma汽车，但无生产客车的产能。
受中国消费者抵制日货的影响，丰田在中国的销售量增速已然明显放缓。但丰田高管称，由于中国对汽车的需求料将扩增，因此公司中长期而言仍需新的产能。
丰田目前在中国总计有八条组装线，年产能近100万辆汽车。(完)
(编译 戴素萍/于春红/龚芳; 审校 张涛/张荻/李爽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。