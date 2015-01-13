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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆较上周持平，现陷于118-120区间

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    * 美元/日圆暂时守在118-120区间，日本周一为公共假日
    * 118.00和上周二低点118.05可能守住
    * 跌向118.00的过程中，日本进口商和投资者仍会有买兴
    * 投机客、日本出口商在升向120.00水准时会挂出卖单
    * 一目均衡云区顶部切入位约118.34以及一目均衡基准线切入位118.
28存在技术支撑
    * 小时图一目均衡基准线切入位118.71以及一目均衡转换线日线切入
位119.39上方存在阻力。(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)
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