中国个股：泛海控股斥6.6亿港元购时富金融44%股权，加快落实海外战略

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透上海1月13日 - 中国泛海控股股份有限公司 周二公告称，全资子公司泛海控股（香港）有限公司已签署框架协议，拟以6.63亿港元收购时富金融服务集团 44.01%股权，以加快落实公司的海外战略。
公告指出，股份出让方包括时富投资 在维尔京群岛的子公司CIGL、时富投资大股东Cash Guardian以及时富投资和时富金融的实际控制人关百豪，上述总价相当于每股目标股份0.37港元。在正式协议签署后，卖方将协助买方以同等价格增持时富金融股份，使得总持股不少于51%。
公告强调，框架协议的签署，仅旨在阐述各方的意向和目前达成的初步共识，最终是否能够签署可能交易的正式协议及其最终条款均具有不确定性。
泛海控股指出，如果最终实现可能交易，将有利于公司加快落实海外发展战略、优化资 源配置，有利于公司充分利用国际资本市场推动公司做大做强。
泛海控股自上周五起停牌，因筹划收购一项境外上市金融资产，上一交易日收报9.85元。时富金融和时富投资则自1月5日起停牌，等待刊发一起内幕信息，时富金融上一交易日收报0.29港元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。