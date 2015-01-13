中国个股：泛海控股斥6.6亿港元购时富金融44%股权，加快落实海外战略

路透上海1月13日 - 中国泛海控股股份有限公司 周二公告称，全资子公司泛海控股（香港）有限公司已签署框架协议，拟以6.63亿港元收购时富金融服务集团 44.01%股权，以加快落实公司的海外战略。

公告指出，股份出让方包括时富投资 在维尔京群岛的子公司CIGL、时富投资大股东Cash Guardian以及时富投资和时富金融的实际控制人关百豪，上述总价相当于每股目标股份0.37港元。在正式协议签署后，卖方将协助买方以同等价格增持时富金融股份，使得总持股不少于51%。

公告强调，框架协议的签署，仅旨在阐述各方的意向和目前达成的初步共识，最终是否能够签署可能交易的正式协议及其最终条款均具有不确定性。

泛海控股指出，如果最终实现可能交易，将有利于公司加快落实海外发展战略、优化资 源配置，有利于公司充分利用国际资本市场推动公司做大做强。