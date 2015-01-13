《新兴市场重要经济事件预告》--1月13日-1月20日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月13日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。
1月14日(三)
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)
曼谷--泰国财长Sommai Phasee对泰国外籍记者俱乐部(FCCT)发表演说(1200)。
华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。
1月15日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600)。
布加勒斯特--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。
开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。
1月16日(五)
暂无重要经济事件。
1月17日(六)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将组织一主题会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
北京--IMF将发布最新全球经济简介(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
1月20日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预料不会宣布利率决定)。
巴西里亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。