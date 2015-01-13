韩国个股：现代汽车产能紧张，中国份额有流失之虞

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
在中国的第三座工厂竣工后两年多，现代汽车在12月宣布，经过与中国当局关于厂址的漫长谈判，最终签署了再建两座工厂的协议。一些分析师认为，这表明现代汽车正在解除暂停在全球建设新厂的非正式命令；该命令是在2011年底实施的，旨在更关注汽车质量，而非数量。
现代汽车表示，将分别在2016和2017年开始建设的两座新工厂，将帮助现代及起亚维持在中国逾10%的市占率。
欲浏览现代汽车在中国的销售情况，请点选link.reuters.com/fev73w
**近期忧虑**
现代和起亚曾预估其今年全球销量将增长2.5%，为2003年以来最低，主要受产能不足及日圆贬值压制；日圆走软可能使日本同业获得优势。
研究机构IHS Automotive表示，现代和起亚今年在中国的合计销量将增长4.5%至189万辆，落后于整体市场的8.3%预期增长率。
IHS称，2015年这两家公司的合计市占率料将萎缩至2011年来最低的9.8%。
“现代汽车错过了在中国扩张的时机，”大林大学汽车工程学教授Kim Pil-soo称。
经销商称，一些客户正在取消订单，不愿为现代ix25汽车等上几个月的时间。
“有些客户下了订单，随后又改变了主意，我们已将定金退给他们了，没要违约金，”现代汽车上海一家经销商的销售主管Lu Bin称。
这些客户很容易找到同类车型。通用汽车 、PSA标致雪铁龙 和福特汽车 也在中国提供小型SUV汽车。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。