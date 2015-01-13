韩国个股：现代汽车产能紧张，中国份额有流失之虞

在中国的第三座工厂竣工后两年多，现代汽车在12月宣布，经过与中国当局关于厂址的漫长谈判，最终签署了再建两座工厂的协议。一些分析师认为，这表明现代汽车正在解除暂停在全球建设新厂的非正式命令；该命令是在2011年底实施的，旨在更关注汽车质量，而非数量。

现代汽车表示，将分别在2016和2017年开始建设的两座新工厂，将帮助现代及起亚维持在中国逾10%的市占率。

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**近期忧虑**

现代和起亚曾预估其今年全球销量将增长2.5%，为2003年以来最低，主要受产能不足及日圆贬值压制；日圆走软可能使日本同业获得优势。

研究机构IHS Automotive表示，现代和起亚今年在中国的合计销量将增长4.5%至189万辆，落后于整体市场的8.3%预期增长率。

IHS称，2015年这两家公司的合计市占率料将萎缩至2011年来最低的9.8%。

“现代汽车错过了在中国扩张的时机，”大林大学汽车工程学教授Kim Pil-soo称。

经销商称，一些客户正在取消订单，不愿为现代ix25汽车等上几个月的时间。

“有些客户下了订单，随后又改变了主意，我们已将定金退给他们了，没要违约金，”现代汽车上海一家经销商的销售主管Lu Bin称。

这些客户很容易找到同类车型。通用汽车 、PSA标致雪铁龙 和福特汽车 也在中国提供小型SUV汽车。(完)