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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:25 BJT

《香港重要政经日程》--1月13日-1月15日

================== 今日重要政经消息=================

1月13日（周二）

-- 佐力小贷 首日挂牌。

*--10:30 富达国际投资环球经济展望记者。

*--11:00 民生国际 股东特别大会。

*--14:30 安永发表外资银行在华发展报告。

*--15:00 戴德梁行香港写字楼及商舖市场情况简报会。

*--15:30 泛海控股正式接手和记港陆 记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月14日（周三）

-- 行政长官发表2015年施政报告。

-- 日成控股 首日挂牌。

-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。

1月15日（周四）

-- 雅仕维 首日挂牌。

-- 新龙移动 首日挂牌。

-- 泰加保险 首日挂牌。

-- 大众金融 公布年度业绩。

-- 09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。

-- 14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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