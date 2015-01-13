《香港重要政经日程》--1月13日-1月15日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
================== 今日重要政经消息=================
1月13日（周二）
-- 佐力小贷 首日挂牌。
*--10:30 富达国际投资环球经济展望记者。
*--11:00 民生国际 股东特别大会。
*--14:30 安永发表外资银行在华发展报告。
*--15:00 戴德梁行香港写字楼及商舖市场情况简报会。
*--15:30 泛海控股正式接手和记港陆 记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月14日（周三）
-- 行政长官发表2015年施政报告。
-- 日成控股 首日挂牌。
-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。
1月15日（周四）
-- 雅仕维 首日挂牌。
-- 新龙移动 首日挂牌。
-- 泰加保险 首日挂牌。
-- 大众金融 公布年度业绩。
-- 09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。
-- 14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。