中港个股：白云山拟增发A股募资至多100亿元，增资王老吉健康产业等

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透上海1月13日 - 中国广州白云山医药集团股份有限公司 周二公告称，拟向控股股东广州医药集团等定向增发A股，募资不超过100亿元人民币，全部用于增资广州王老吉大健康产业有限公司、“大南药”生产基地一期建设等。
公告显示，此次增发A股规模不超过4亿1,946.31万股，发行价格为23.84元。除广药集团认购近35亿元外，广州国资发展控股拟认购约30亿元，广州市政府旗下企业与中国人寿 合资的投资基金认购约25亿元，阿里巴巴 董事长马云参股的云锋基金认购5亿元，白云山的员工持股计划将透过汇添富基金设立的专项资产管理计划参与认购约5亿元。
为确保此次增发A股后公司H股比例符合香港联交所规定，公司董事会将提请股东大会授权，计划单独或同时发行、配发不超过H股总股本20%的新增股份。
此次增发募资中有40亿元计划用于增资王老吉大健康产业公司，并以此为平台整合公司内部大健康资源，加强品牌、渠道建设，优化生产布局，以提升公司“大健康”板块的资产独立完整及综合盈利能力。其余用于大南药研发平台和生产基地一期项目、增资广州医药公司等项目。
白云山自去年12月初开始连续停牌，上一交易日A股收盘价为27.11元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。