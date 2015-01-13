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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:34 BJT

中港个股：白云山拟增发A股募资至多100亿元，增资王老吉健康产业等

路透上海1月13日 - 中国广州白云山医药集团股份有限公司 周二公告称，拟向控股股东广州医药集团等定向增发A股，募资不超过100亿元人民币，全部用于增资广州王老吉大健康产业有限公司、“大南药”生产基地一期建设等。

公告显示，此次增发A股规模不超过4亿1,946.31万股，发行价格为23.84元。除广药集团认购近35亿元外，广州国资发展控股拟认购约30亿元，广州市政府旗下企业与中国人寿 合资的投资基金认购约25亿元，阿里巴巴 董事长马云参股的云锋基金认购5亿元，白云山的员工持股计划将透过汇添富基金设立的专项资产管理计划参与认购约5亿元。

为确保此次增发A股后公司H股比例符合香港联交所规定，公司董事会将提请股东大会授权，计划单独或同时发行、配发不超过H股总股本20%的新增股份。

此次增发募资中有40亿元计划用于增资王老吉大健康产业公司，并以此为平台整合公司内部大健康资源，加强品牌、渠道建设，优化生产布局，以提升公司“大健康”板块的资产独立完整及综合盈利能力。其余用于大南药研发平台和生产基地一期项目、增资广州医药公司等项目。

白云山自去年12月初开始连续停牌，上一交易日A股收盘价为27.11元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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